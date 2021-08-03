العمل تطلق رواتب الحماية الاجتماعية لشهر آب

شفق نيوز/ اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، يوم الثلاثاء، اطلاق مبالغ الاعانة الاجتماعية لشهر آب الحالي.

وقال الركابي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإعانة اطلقت لاكثر من مليون و(٤٢٥) اسرة في بغداد والمحافظات تدريجيا بمبلغ يصل الى (٣٠٣) مليار دينار"، داعيا الاسر المستفيدة الى "مراجعة منافذ الصرف لاستلام مبالغ الاعانة".

من جانبها، ذكرت رئيس هيئة الحماية هدى سجاد، أن "مجموع الاسر التي يعيلها رجل بلغت اكثر من (٩٩٥) الف اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (٢٤٠) مليار دينار ، فيما بلغ عدد الاسر التي تعيلها امرأة اكثر من (٤٣٠) الف اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (٦٣) مليار دينار".