العمل تطلق رواتب متقاعدي العمال لشهر اب

شفق نيوز/ اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن اطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر آب الحالي.

وقالت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه باشراف مباشر من قبل وزير العمل وكالة سالار عبد الستار تم صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر اب 2022.

ونقل البيان عن مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران فنجان، ان الدائرة استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها ابتداء من الساعة الثانية عشر ونصف من ظهر يوم الاثنين .