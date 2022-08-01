سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العمل تطلق رواتب متقاعدي العمال لشهر اب

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-01T10:03:28+0000
العمل تطلق رواتب متقاعدي العمال لشهر اب

شفق نيوز/ اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن اطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر آب الحالي.

وقالت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه باشراف مباشر من قبل وزير العمل وكالة سالار عبد الستار تم صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر اب 2022. 

ونقل البيان عن مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران فنجان، ان الدائرة استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها ابتداء من الساعة الثانية عشر ونصف من ظهر يوم الاثنين .

 

 

related

وزارة عراقية تعلن منح 100 ألف دينار "عيدية"

Date: 2022-06-28 10:17:50
وزارة عراقية تعلن منح 100 ألف دينار "عيدية"

العمل تطلق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني

Date: 2022-01-04 16:18:51
العمل تطلق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني

شفق نيوز تنشر نتائج الثالث متوسط لجميع المحافظات العراقية

Date: 2021-08-31 09:58:37
شفق نيوز تنشر نتائج الثالث متوسط لجميع المحافظات العراقية

موجة قطبية الأشد منذ سنوات تضرب العراق

Date: 2020-02-04 09:00:06
موجة قطبية الأشد منذ سنوات تضرب العراق

الحكومة العراقية تصدر جملة من القرارات والتوصيات بشأن كورونا

Date: 2020-03-10 15:06:17
الحكومة العراقية تصدر جملة من القرارات والتوصيات بشأن كورونا

تقارير دولية .. 17 دولة عربية بينها العراق تعيش على خط الفقر المائي

Date: 2022-07-29 07:22:31
تقارير دولية .. 17 دولة عربية بينها العراق تعيش على خط الفقر المائي

كورونا العراق.. 42 وفاة و2390 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-11-16 12:40:36
كورونا العراق.. 42 وفاة و2390 إصابة جديدة بكورونا

كورونا العراق.. ارتفاع جديد بالوفيات واستقرار بالإصابات

Date: 2021-11-28 13:06:58
كورونا العراق.. ارتفاع جديد بالوفيات واستقرار بالإصابات