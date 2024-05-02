العمل تطلق رواتب الإعانة الاجتماعية مع منحة الطلبة

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، يوم الخميس، اطلاق دفعة راتب الاعانة الاجتماعية لشهر ايار الحالي مع منحة الطلبة.

وقال الاسدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إطلاق دفعة راتب الاعانة الاجتماعية لشهر ايار الحالي لمليونين و126 ألف اسرة بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من 465 مليار دينار".

واوضح أن "المنحة الطلابية سيتم اطلاقها خلال الساعات القادمة ايضاً"، داعياً الاسر الى "مراجعة منافذ الصرف لاستلام اعاناتهم".

وبين رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي ان عدد الأسر المشمولة التي يعيلها رجال بلغ اكثر من مليون و559 ألف اسرة بمبلغ يصل الى أكثر من 377 مليار دينار ، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من (567) ألفاً بمبلغ يصل إلى أكثر من 87 مليار دينار".