العمل تطلق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، يوم الثلاثاء، اطلاق الاعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني لما يقرب من مليون و400 ألف اسرة في بغداد والمحافظات عدا اقليم كوردستان بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من 297 مليار دينار.

ودعا الركابي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الاسر المشمولة الى مراجعة منافذ الصرف لاستلام الاعانة، مشيرا الى ان الوزارة مستمرة في صرف الرواتب لمستحقيها وان توزيعها يجري تباعا من قبل مصرف الرافدين.

واضاف ان عدد الاسر التي يعيلها رجل اكثر من 970 ألف اسرة بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من 234 مليار دينار، فيما بلغ عدد الاسر التي تعيلها امرأة اكثر من 420 ألف اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من 63 مليار دينار.