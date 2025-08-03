العمل تطلق دفعة الإعانة الاجتماعية ورواتب العمال المتقاعدين

شفق نيوز– بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر آب للأسر المشمولة في بغداد والمحافظات، والتي شملت مليونين و(97) ألفًا و(225) أسرة، بمبلغ إجمالي تجاوز (452) مليار دينار عراقي.

ودعت الوزارة، وفق بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، الأسر المستفيدة إلى مراجعة منافذ الصرف لاستلام الإعانات.

من جانبها، أوضحت هيئة الحماية الاجتماعية، أن عدد الأسر التي يعيلها رجال بلغ أكثر من مليون و(520) ألف أسرة، بإجمالي مبالغ تفوق (364) مليار دينار، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من (576) ألف أسرة، وبمبالغ تجاوزت (87) مليار دينار.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر آب 2025 في بغداد والمحافظات، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم ذاته.

وأكدت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، أن الدائرة أتمّت جميع الإجراءات اللازمة لإطلاق الرواتب، داعية المتقاعدين كافة إلى مراجعة المنافذ المخصصة لاستلام مستحقاتهم.