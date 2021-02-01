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العمل تطلق الإعانة الاجتماعية لشهر شباط

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-01T19:28:45+0000
العمل تطلق الإعانة الاجتماعية لشهر شباط

شفق نيوز/ أعلـن وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية عادل الركابي، يوم الاثنين، عن اطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لأكثر من مليون و(300) الف اسرة في بغداد والمحافظات عدا اقليم كوردستان بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (203) مليارات دينار.

ودعا الركابي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الاسر المشمولة الى "مراجعة منافذ الصرف لاستلام الاعانة الاجتماعية".

واشار البيان الى ان "عدد الاسر التي يعيلها رجال بلغ (973103) اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (154) مليار دينار، فيما بلغ عدد الاسر التي تعيلها نساء (424706) اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (49) مليار دينار".

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