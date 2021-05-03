العمل تزف بشرى سارة للمستفيدين من الإعانة الاجتماعية قبل حلول العيد

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل عادل الركابي، يوم الاثنين، اطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لشهر أيار الحالي وفق السلم الجديد لأكثر من مليون و(٤٠٠) الف مستفيد بمبلغ اجمالي يتجاوز الـ(٢٩٨) مليار دينار.

ودعا الركابي بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الاسر المستفيدة لاستلام رواتبهم من المنافذ المعتمدة.

من جانبها ذكرت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية هدى سجاد محمود، أن "رواتب الشهر الحالي صرفت بموجب السلم الجديد الذي صوت عليه مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة".

الى ذلك قالت مدير عام دائرة صندوق الحماية الاجتماعية جاكلين صليوا ، إن "رواتب الاعانة لشهر أيار صرفت لاكثر من مليون و(٤٠٠) الف اسرة بواقع (٤٢٤٩٢٨) اسرة تعيلها امرأة بمبلغ يصل الى اكثر من (٦٢) مليار دينار وايضا صرفت الاعانة ل( ٩٧٩٩٤٦) اسرة يعيلها رجل بمبلغ يصل الى اكثر من (٢٣٦) مليار دينار".

بدوره قال النائب محمد شياع السوداني ، إن "راتب العائلة التي يعيلها رجل ومكونة من اربعة اشخاص اصبح ٢٧٥ الف بعد الزيادة بعد ان كان ١٧٥، اما العائلة التي تعيلها امرأة ومكونة من اربعة افراد اصبح الراتب ٣٢٥ الف دينار بعد ان كان ٢٢٥ الف دينار".

وبخصوص المتراكم للاربعة اشهر المنصرمة ( من شهر ١ ولغاية شهر٤) قال السوداني، إن "الوزارة ذكرت بانها ماضية باحتسابها وسيتم صرفها خلال الايام المقبلة".