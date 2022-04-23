العمل تحدد موعد إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر أيار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم السبت، موعد إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر أيار المقبل.

وقال وزير وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبد الستار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "يوم الخميس المقبل والموافق ٢٠٢٢/٤/٢٨ سيكون موعدا لاطلاق مبلغ الاعانة الاجتماعية لشهر آيار".

واكدت رئيس هيئة الحماية هدى سجاد ان "تقديم الموعد جاء بمناسبة قرب حلول عيد الفطر وتفهم الوزارة لظروف الاسر المستفيدة لتلبية احتياجاتها خلال هذه الايام.

يذكر ان عدد الاسر المستفيدة يبلغ اكثر من مليون و(٤٠٠) الف اسرة.