سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العمل تحدد سبب توقف الشمول بالإعانة الاجتماعية

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-28T09:13:25+0000
العمل تحدد سبب توقف الشمول بالإعانة الاجتماعية

شفق نيوز/ حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الإثنين، سبب توقف الشمول بالإعانة الاجتماعية وراتب المعين المتفرغ.

وأكدت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الشمول سواء بالاعانة الاجتماعية او راتب المعين المتفرغ لذوي الاعاقة متوقف حاليا لعدم وجود تخصيصات مالية".

ودعت الوزارة جميع المواطنين الى "عدم مراجعتها بخصوص رواتب الاعانة او المعين المتفرغ"، مشيرة إلى أنها "ستعلن فتح باب الشمول لحين اطلاق الموازنة الاتحادية وورود تخصيصات مالية كافية".

يشار الى ان راتب الرعاية الاجتماعية يدفع كل شهر للعوائل ذوي الدخل المحدود، بواقع 175 الف دينار لكل عائلة متكونة من شخصين وبسقف اعلى 250 الف دينار للعائلة المتكونة من اربعة اشخاص.

related

العمل تزف بشرى سارة للمستفيدين من الإعانة الاجتماعية قبل حلول العيد

Date: 2021-05-03 16:52:30
العمل تزف بشرى سارة للمستفيدين من الإعانة الاجتماعية قبل حلول العيد

العمل تطلق رواتب الحماية الاجتماعية لشهر آب

Date: 2021-08-03 15:52:41
العمل تطلق رواتب الحماية الاجتماعية لشهر آب

العمل تطلق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني

Date: 2022-01-04 16:18:51
العمل تطلق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني

العمل تطلق الإعانة الاجتماعية لشهر شباط

Date: 2021-02-01 19:28:45
العمل تطلق الإعانة الاجتماعية لشهر شباط