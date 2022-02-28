العمل تحدد سبب توقف الشمول بالإعانة الاجتماعية

شفق نيوز/ حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الإثنين، سبب توقف الشمول بالإعانة الاجتماعية وراتب المعين المتفرغ.

وأكدت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الشمول سواء بالاعانة الاجتماعية او راتب المعين المتفرغ لذوي الاعاقة متوقف حاليا لعدم وجود تخصيصات مالية".

ودعت الوزارة جميع المواطنين الى "عدم مراجعتها بخصوص رواتب الاعانة او المعين المتفرغ"، مشيرة إلى أنها "ستعلن فتح باب الشمول لحين اطلاق الموازنة الاتحادية وورود تخصيصات مالية كافية".

يشار الى ان راتب الرعاية الاجتماعية يدفع كل شهر للعوائل ذوي الدخل المحدود، بواقع 175 الف دينار لكل عائلة متكونة من شخصين وبسقف اعلى 250 الف دينار للعائلة المتكونة من اربعة اشخاص.