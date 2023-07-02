العمل النيابية: لا زيادة برواتب الإعانة الاجتماعية و600 ألف أسرة جديدة سيتم شمولها

شفق نيوز/ أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، يوم الأحد، عدم وجود أي زيادة برواتب المشمولين بالإعانة الاجتماعية، فيما لفتت إلى شمول 600 الف أسرة جديدة بالاعانة في قانون الموازنة.

وقال عضو اللجنة أمير المعموري، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الموازنة العامة المصوت عليه في مجلس النواب تضمن تخصيصاً مالياً لشمول 600 الف أسرة جديدة بالاعانة الاجتماعية".

وأشار إلى ان "الأسر الجديدة سيتم شمولها وفق إجراءات وتعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

وأضاف "قانون الموازنة لم يتضمن في فقراته اي زيادة برواتب المشمولبن بالإعانة الاجتماعية، إلا ان قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 في إحدى فقراته تضمن ان تقوم الحكومة بزيادة رواتب المشمولبن بالإعانة لكن لم يتم تطبيقها لغاية الآن".