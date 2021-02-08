العمل النيابية: شمول 600 ألف عائلة "جديدة" بالرعاية الاجتماعية في موازنة 2021

شفق نيوز/ كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، عن شمول 600 الف عائلة بالرعاية وفق قانون الموازنة العامة للعام 2021.

وقال رئيس اللجنة رعد الدهلكي لـوكالة شفق نيوز، إنه "تم تخصيص مبالغ كافية للرعاية الاجتماعية ضمن قانون الموازنة العامة"، مؤكدا إن "القانون سيشمل 600 ألف عائلة جديدة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف الدهلكي؛ إن "لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية تعمل على اقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في الفصل التشريعي الثاني، من أجل إعطاء فرصة للشباب واخذ راتب تقاعدي من الضمان الاجتماعي".