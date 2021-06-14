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العمل النيابية: حرمان 400 ألف عائلة من الاعانة الاجتماعية

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-14T07:54:48+0000
العمل النيابية: حرمان 400 ألف عائلة من الاعانة الاجتماعية

شفق نيوز/ كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الاثنين، عن حرمان 400 ألف عائلة من الحصول على الاعانة الاجتماعية، فيما لفتت إلى أن وزارة المالية لم تطلق تصرف الأموال المخصصة بقانون الموازنة.

وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي لـوكالة شفق نيوز؛ إن "وزارة المالية لم تطلق أي تخصيصات لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بقانون الموازنة العامة، مما تسبب ذلك بحرمان 400 ألف عائلة من التسجيل والحصول على الإعانة الاجتماعية".

وأضاف إن "عدم اطلاق التخصيصات المالية بمثابة محاربة لشرائح المجتمع العراقي خصوصا بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، وارتفاع أسعار النفط وتجاوزها 70 دولارا للبرميل الواحد".

وبين الفتلاوي، إن "الأموال المخصصة للوزارة العمل بقانون الموازنة للعام 2021 هي بحدود 3 تريليون و500 مليون دينار، إلا إنها لم تصرف من قبل وزارة المالية دون معرفة الأسباب".

وتابع عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، ان "اللجنة مستمرة بعقد اجتماعات مع اللجنة المالية النيابية ووزارة العمل لغرض الضغط على وزارة المالية وصرف الاموال المخصصة للوزارة بقانون الموازنة".

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