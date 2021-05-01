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العمل النيابية تتعهد بإقرار قانون ينصف عمال العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-01T17:06:39+0000
العمل النيابية تتعهد بإقرار قانون ينصف عمال العراق

شفق نيوز/ أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سينصف عمال العراق، متعهدة بإقراره بمجلس النواب قريباً.

وقال رئيس اللجنة رعد الدهلكي لوكالة شفق نيوز، إن "القانون يعمل على مساواة العمال مع الموظفين وسيوفر حقوق تقاعدية للجميع العمال ومن ضمنهم أصحاب سيارات الأجرة".

وأضاف أن "لجنة العمل والشؤون الاجتماعية تتعهد لشريحة العمال خلال الفترة المقبلة على إقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي والذي يحمي حقوق العمال وتوفير كافة الاستحقاقات التي غابت عنه في ضل السياسات الخاطئة الحكومات السابقة".

وبين الدهلكي، أن "القانون درج على جدول أعمال الجلسة السابقة للقراءة الثانية إلا أنه لم يكتمل النصاب القانوني وسيقرا في الجلسة المقبلة"، مؤكدا ان "التصويت على القانون خلال الفترة المقبلة".

ولفت الدهلكي، إلى انه "بعد التصويت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سنشهد وقوف طابور على وزارة العمل لغرض شمولهم بالقانون".

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