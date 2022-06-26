العمل العراقية تطلق 5 آلاف قرض لدعم المشاريع الصغيرة

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبدالستار، يوم الأحد، إطلاق الوجبة (33) من القروض الميسرة الخاصة بالباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة.

وقال عبدالستار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة اطلقت خمسة آلاف قرض في الوجبة (33) للمتقدمين على برنامج قروض دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل بعد الفرز الالكتروني لهم وحسب مبالغ الاسترداد لكل محافظة".

ودعا الوزير المتقدمين الذين ظهرت اسماؤهم الى "مراجعة دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد او أحد اقسامها في المحافظات لاكمال الاجراءات وحسب الاسماء المنشورة على الموقع الالكتروني للوزارة".