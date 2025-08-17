العمل العراقية "تطفئ" ديون زوجات "الشهداء" المستفيدين من الحماية الاجتماعية

شفق نيوز- بغداد

قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، يوم الأحد، "إطفاء" الديون المالية المترتبة على زوجات "الشهداء" المستفيدين من منح الحماية الاجتماعية.

وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة، أحمد الموسوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزير أحمد الأسدي، صادق على إطفاء الديون عن مستفيدي الحماية الاجتماعية من ذوي الشهداء/ الوجبة الثالثة، البالغ عددهم أكثر من 1200 أسرة، بقيمة إجمالية تقارب الملياري دينار، وذلك نتيجة الجمع بين راتب ذوي الشهداء والإعانة الاجتماعية".

وأضاف "هذا القرار جاء استناداً إلى التعديلات التي طرأت على قانون ذوي الشهداء وبنود الموازنة الاتحادية لعام 2023، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الفئات الهشة وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية".

وتابع "الوزارة أوقفت منذ الأول من أيلول/ سبتمبر 2023 جميع إجراءات الاسترداد المتعلقة بهذه الفئة، وعملت على جمع المبالغ المتبقية بذمتهم واستحصال الموافقات الرسمية لإطفائها بشكل قانوني".