العمل العراقية تتحرك لمكافحة "فرق التسول المنظم" وعمالة الأطفال

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الأحد، عن وضع خطة لمكافحة ظاهرة "فرق التسول المنظم" التي يقف خلفها أشخاص للكسب في المشروع، وإعداد خطة للحد من عمالة الأطفال.

وذكر إعلام الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي ترأس اجتماعاً لهيئة الرأي بحضور الوكلاء والمديرين العامين، لمناقشة عمالة الأطفال وظاهرة التسول المنتشرة في البلاد وكيفية معالجتها كون وزارة العمل معنية بالأطفال من خلال هيئة رعاية الطفولة.

وتناول الاجتماع تقديم مقترحات ومناقشة الحلول والمعالجات التي من شأنها القضاء أو التقليل من هذه الظاهرة واستغلال الأطفال من قبل أشخاص يعملون على تنمية هذه الظاهرة وينظمون فرق تسول تابعة لهم.

ووجه الأسدي بتشكيل لجان مع وزارة الداخلية وفرق التفتيش التابعة للوزارة لرصد ومكافحة هذه الحالات، مشددا على خروج فرق التفتيش بعد اوقات الدوام الرسمي لرصدهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد الأسدي على وضع خطة متكاملة لمعالجة ظاهرة عمالة الأطفال وامكانية شمول عوائلهم براتب الحماية الاجتماعية او شمولهم بالقروض التي تمنحها الوزارة وأخذ التعهدات اللازمة من أولياء أمورهم بعدم تشغيل أولادهم وعدم تركهم للمدارس.

كما جرت مناقشة موضوع العمالة الكينية المتواجدة في العراق وامكانية عمل مذكرات تفاهم لتبادل العمالة الماهرة شرط ان يكونوا ذوي خبرة في مجال عملهم.