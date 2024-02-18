العمل العراقية: المعاقون يشكلون 11% من سكان البلاد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، يوم الأحد، إطلاق مبادرات تخص شريحة "المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة"، كاشفة عن وجود أربعة ملايين معاق في البلاد.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى الوزارة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن وزارته "حققت نسبة 100% بتطبيق البرنامج الحكومي"، مبينا أن الوزارة "تطلق اليوم مبادرات جديدة تتعلق بشريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء الوطن".

وبين، أن "هذه الشريحة تشكل نسبة 11% من سكان العراق، حيث النسبة الأولية تشير إلى وجود ما يقارب من 4 ملايين معاق"، مشددا على "رعاية هذه الشريحة المهمة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم والمشاركة في بناء البلد من خلال دمجهم الكامل في المجتمع".

وأعلن الأسدي خلال المؤتمر، "إطلاق هذه المبادرة، بالتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية"، موضحا أن هذه المبادرة "تتضمن منح قروض لذوي الإعاقة من الذين تم تأهيلهم مهنيا ونفسيا لتأسيس مشاريع مدرة للدخل وزجهم في شركات القطاع المختلط بنسبة 3 %، وتشجيع القطاع الخاص على تعيين القادرين على العمل من هذه الشريحة، وتفعيل المادة 16 الخاصة بتعيين 5% من ذوي الإعاقة في دوائر الدولة بالتنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادية".

كما أكد الأسدي، على "مساعدة ذوي الإعاقة لإكمال الدراسة الابتدائية والثانوية وتخصيص مقعد دراسي لهم في الدراسات العليا".

وأعلن الأسدي أيضا، "إطلاق برنامج الدعم النفسي للمعاق العراقي والذي يتضمن تدريب 5000 مستفيد من ذوي الإعاقة وذويهم"، مشيرا إلى أن "هذا النشاط يهدف إلى تعزيز الرفاه الاجتماعي والنفسي وتقبل المجتمع والأسرة لذوي الإعاقة".

وأشار الأسدي، إلى المباشرة "بتأسيس وحدات خاصة بالدعم النفسي في بغداد والمحافظات وتفعيلها وتجهيزها وتحديد ضوابط ومهام عملها"، مؤكدا توسعة خدمة (نجيك لبيتك)، لتشمل العجزة وكبار السن والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ممن يتعذر حضورهم إلى اللجان الطبية.

وأكد ضرورة، "التواصل مع هيئة الإعاقة عبر مواقع التواصل اجتماعي أو شُعب شؤون المواطن في بغداد والمحافظات من أجل زيارة الباحث الاجتماعي إلى سكن المعاق وإعداد تقرير يوضح حالة المعاق مع رفع القرارات الطبية وعرضها إلى اللجان الطبية".

وبين الاسدي، أنه "لغرض سرعة إنجاز معاملات المعين المتفرغ، تم زيادة عدد اللجان الطبية الى 139 لجنة، بعد أن كانت 60 لجنة في بغداد والمحافظات".

وأشار إلى "تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل ممثلة بهيئة الإعاقة ووزارتي الصحة والعدل، لزيارة السجون العراقية بغية شمول المعاق السجين براتب المعين متفرغ، بالإضافة إلى الحقيبة العلاجية".

كما إطلاق خدمة جديدة حملت أسم (جرحك شرف)، تخص الجرحى العسكريين من القوات الأمنية من الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، لافتا الى "شمولهم بجميع امتيازات قانون رقم 38 لسنة 2013، فضلا عن راتب المعين المتفرغ، وتخصيص لجنة طبية في مديرية الجرحى العسكريين التي افتتحت في الهيئة لإنجاز معاملاتهم".

ونوه الأسدي، الى "إطلاق إصدار استمارة بطاقة الماستر كارد للمستفيدين لمن أكملوا الفحص"، مشيراً إلى أن "العدد الكلي للمستلمين لراتب المعين المتفرغ 330 الف مستفيد بحلول عام 2023 وتستهدف الهيئة خلال العام الحالي شمول أكثر من 300 الف مستفيد".

وفيما يخص الحماية الاجتماعية، أوضح أنه "تم اصدار الكي كارد لأكثر من 900 ألف اسرة في عام 2023، ونعلن اليوم اكمال البحث الاجتماعي لمليون و 207 الاف أسرة وننتظر وصول التخصيص المالي لعام 2024 لاستكمال الإجراءات وفق وجبات جديدة" بحسب قوله.

وبين أن "الوزارة ارسلت بيانات مستفيدي الحماية الاجتماعية بشأن تجهيز السلة الغذائية لشهر شباط لما يقارب 7 ملايين فرد مشمول بإعانة الحماية الاجتماعية وبذلك يكون العدد الكلي المجهز منذ بداية 2023 ولغاية الان 74 مليون سلة غذائية".

وأشار الاسدي، إلى أن "حملة استرداد" التي اطلقتها الوزارة في وقت سابق، أسفرت عن مبالغ مستردة لأكثر من 225 مليار دينار عراقي، مضيفا "نعلن اليوم تحويل كافة عمليات الاسترداد من المتجاوزين خلال الدفع الالكتروني وابتداءا من الشهر المقبل.

وأوضح أن الدفع الألكتروني لأقسام الحماية الاجتماعية في بغداد من خلال الحملة التجريبية ولمدة 20 يوما، حقق أكثر من 600 مليار دينار.