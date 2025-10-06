العمليات المشتركة: جاهزون للانتخابات ولا حظر للتجوال

شفق نيوز- نينوى

أكد نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن قيس المحمداوي، يوم الاثنين، جهوزية مختلف القطاعات الأمنية لتأمين الانتخابات المقبلة، فيما لفت إلى عدم وجود حظر تجوال في يوم الاقتراع.

وقال المحمداوي، في مؤتمر أمني موسع، عقده في مقر قيادة عمليات نينوى، بحضور القيادات الأمنية ومدراء الأجهزة الاستخبارية ومكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات تواصل زياراتها الميدانية للمحافظات، وكانت نينوى اليوم محطة مهمة بالنظر إلى خصوصيتها الأمنية ومكانتها الوطنية، مؤكداً أن الخطط الميدانية وُضعت بدقة وبمشاركة جميع التشكيلات من الجيش والشرطة وجهاز المخابرات والأمن الوطني".

وأضاف أن "لا حظر للتجوال في يوم الانتخابات والهدف الأساسي هو تأمين أجواء انتخابية مستقرة وبيئة آمنة تسمح للمواطن بالإدلاء بصوته بحرية تامة"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية ستكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن المهنية والحياد عنوان المرحلة المقبلة".

وأوضح المحمداوي أن "التنسيق بين اللجنة الأمنية والمفوضية المستقلة للانتخابات يتم بشكل يومي ومباشر"، مبيناً أن "العمل التكاملي بين الجانبين يشمل حماية المراكز الانتخابية، والمخازن، وتأمين نقل المواد الانتخابية، فضلاً عن ضمان الانسيابية في حركة الناخبين".