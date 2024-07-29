العمليات المشتركة تكشف عن استعداداتها لتأمين الزيارة الأربعينية

شفق نيوز/ أعلن رئيس خلية الإعلام الإمني، والناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، يوم الاثنين، عن الاستعدادات الأمنية المتعلقة بالزيارة الأربعينية التي ستصادف أواخر الشهر المقبل.

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة العمليات المشتركة بدأت بالاستعداد للزيارة الأربعينية منذ فترة بالتعاون مع اللجنة الأمنية العليا التي يرأسها وزير الداخلية، تم عقد سلسلة من الاجتماعات تضمنت تهيئة وتجهيز القطعات التي ستتولى تأمين الزيارة".

وأضاف "نتوقع ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه ولذلك الخطة الأمنية شملت جهد استخباري والقيام بعمليات نوعية وتهيئة كل مقتربات ومداخل مدينة كربلاء، بالإضافة إلى المناطق المحيطة بالمدينة".

وتابع "هذا العمل يحتاج إلى استطلاع جوي وجهد استخباري وأطواق أمنية متعددة تتوزع على القوات الأمنية وفي آخر اجتماع تمت مناقشة المراحل النهائية الخاصة بالزيارة، وقواتنا الأمنية تقوم بجهد كبير في مجال تقديم الخدمات وتهيئة الطرق ومنع القطوعات وكذلك وسائط النقل من وإلى مدينة كربلاء، بالإضافة إلى استطلاع جوي على مدار 24 ساعة من خلال القوة الجوية وطيران الجيش، وكذلك تهيئة طائرات خاصة كإسعاف جوي".

وأكد الخفاجي "كما أن هناك تعليمات من القوات الأمنية لأصحاب المواكب وكذلك تنبيه الزائرين بعدم التعامل مع المواكب إلا المعتمدة، وأيضاً تم توزيع بعض التعليمات الخاصة بالزيارة وتشمل تبليغ القوات الأمنية بأي حالة مشبوهة أثناء المسير إلى كربلاء، إلى جانب زيادة أعداد المفارز الأمنية والمفتشين".