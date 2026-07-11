العمليات المشتركة تكثف استعداداتها الأمنية والخدمية للزيارة الأربعينية

شفق نيوز- بغداد

بحثت اللجنة العليا للزيارات المليونية، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، مساء السبت، تطبيق الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين، مؤكدة رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الجهد الاستخباري لتأمين الزائرين من داخل العراق وخارجه.

وقالت خلية الاعلام الامني، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة مؤتمراً موسعاً في مقر قيادة العمليات المشتركة، بحضور معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وقائد القوات البرية، وقيادات ومديري وهيئات الركن في وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الحشد الشعبي، وقيادة عمليات بغداد والقيادات المرتبطة بها، إلى جانب قادة عمليات كربلاء والبصرة وميسان وديالى عبر الدائرة التلفزيونية.

وشهد المؤتمر استعراض آخر الاستعدادات الأمنية والخدمية، وتوزيع الواجبات على قواطع المسؤولية، مع التركيز على تكثيف الجهد الاستخباري الاستباقي لتأمين طرق سير الزائرين الوافدين من داخل البلاد وخارجها.

وأكد المحمداوي أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية والصحية لضمان انسيابية حركة الزائرين، وتقديم الخدمات اللازمة، ومعالجة أي معوقات قد تعترض تنفيذ الخطة.

كما وجه برفع درجة الاستعداد واليقظة في المنافذ الحدودية والمحاور المؤدية إلى مدينة كربلاء، وتعزيز التعاون مع أصحاب المواكب الحسينية والجهات المحلية، إلى جانب إعداد خطة مرنة لإدارة حركة النقل وتأمين عودة الزائرين بانسيابية، مؤكداً أن تكامل جهود القطعات الأمنية والوزارات الساندة يمثل أساس نجاح الخطة الأمنية والخدمية للزيارة.