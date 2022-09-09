العمليات المشتركة تعلن استنفاراً أمنياً وخدمياً لإنجاح مراسيم زيارة الأربعين

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الجمعة، استنفار جهودها الأمنية والخدمية لإنجاح مراسيم زيارة الأربعين.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق إن ذلك "جاء ذلك بعد سلسلة الاجتماعات واللقاءات بين الأجهزة الأمنية المختصة لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام والجهات الحكومية الأخرى المعنية بهذه المناسبة".

وتابعت انها "استنفرت جهودها لتطبيق الخطة المعدة لهذه الزيارة بدءاً من المنافذ الحدودية العراقية لغاية مدينة كربلاء المقدسة، حيث باشرت وزارتي الدفاع والداخلية بالعمل على الخطة المرسومة لها باجراءات مهنية نوعية تضمن الإنسيابية في حركة الزائرين لغاية انتهاء المراسم الخاصة بالزيارة الأربعينية".

وأوضحت أن "قوات أمنية كبيرة من مختلف الأجهزة الأمنية بغطاء جوي من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش تشارك في تأمين هذه الذكرى".

كما سخرت الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية امكانياتها وبحسب تخصصها سواء من ناحية نقل الزائرين أو تقديم الخدمات الصحية لهم، فيما تم نصب عدد من الجسور، فضلا عن انتشار كبير وواسع للقوات الأمنية في مختلف مناطق البلاد، لتأمين مسيرة الأربعين.

وفي الوقت ذاته كثفت هيئة المنافذ الحدودية من عملها لاستيعاب الأعداد الكبيرة الوافدة من مختلف الدول للمشاركة في هذه المناسبة. كما شرعت الأقسام والشعب في الوزارات والدوائر الأمنية بحملات كبيرة لتوعية الزائرين من مخاطر الشائعات، ونشرت عناصـرها في المدن والمناطق التي يمر منها الزائرون.

كما تواصل قيادة العمليات المشتركة متابعتها لخط سير الأعداد الكبيرة الوافدة الى كربلاء الفداء وتوفير أفضل الخدمات للزائرين القاصدين نحو المدن المقدسة في المحافظات العراقية.

ودعت قيادة العمليات المشتركة أصحاب المواكب الحسينية المنتشرة الى التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، فيما دعت الزائرين الى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المكلفة بتأمين هذه الزيارة، في حين أكدت على أهمية تضافر الجهود من أجل إنجاح هذه المناسبة المهمة.