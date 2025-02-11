العمليات المشتركة تطلق حملة كبرى لفك الزخم المروري في بغداد

شفق نيوز/ أطلقت قيادة العمليات المشتركة، يوم الثلاثاء، حملة كبرى للحد من الزخم المروري عبر غلق المرائب المخالفة ومنع استغلال الأرصفة ومحاسبة أصحاب المحال لمنع الوقوف أمامهم.

وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال التوجيهات الصادرة من الجهات العليا والتأكيد على ضرورة تنظيم انسيابية حركة السير والمرور، باشرت مفارز مديرية المرور العامة بالاشتراك مع جميع الجهات الساندة ومنها قيادة عمليات بغداد والتشكيلات الأمنية الأخرى وبالتنسيق مع أمانة العاصمة بغداد، بحملة لغلق جميع الكراجات المخالفة للضوابط ومحاسبة الأشخاص الذين يستغلون الأرصفة مقابل مبالغ مالية".

وأضافت "وايضا محاسبة ومنع أصحاب المحال التجارية من وضع (الكبابيس) امام محلاتهم والتشديد على منع الوقوف في السايد الثاني من الشارع"، داعية "المواطنين الى الالتزام بالقوانين والتعليمات والارشادات المرورية والتعاون مع رجل المرور لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية".

تشهد العاصمة بغداد تصاعداً ملحوظاً في حدة الازدحامات المرورية، حيث تغص شوارع المدينة ومراكزها بالسيارات منذ ساعات الصباح الأولى وحتى وقت متأخر من الليل.

تفاقم أزمة الازدحامات في بغداد أدى إلى تداعيات سلبية واسعة، حيث يستغرق قطع مسافة من المفترض أن تحتاج 20 إلى 30 دقيقة أكثر من أربع ساعات في بعض الأحيان.

رغم الجهود الحكومية المبذولة في إنشاء الجسور والأنفاق لتخفيف الاختناقات، دعا متخصصون إلى اعتماد حلول أكثر شمولية تشمل تطوير أنظمة النقل العام، وتوسعة الطرق، وتطبيق تقنيات ذكية لإدارة المرور، وذلك لتقليل التأثيرات الاقتصادية والبيئية لهذه الظاهرة.