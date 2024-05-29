العمري يفتح ملف ازمة البنزين في ذي قار ويوجه باتخاذ إجراءات عاجلة

شفق نيوز/ عقد مجلس محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس المهندس عبدالباقي العمري، حيث تضمن جدول اعماله مناقشة ملف ازمة البنزين في المحافظة.

واستضاف المجلس بشأن ازمة البنزين في المحافظة مسؤولين في شركة نفط ذي قار وتوزيع المنتجات النفطية، فيما استمع إلى تقرير لجنة الطاقة، وأسباب حصول الازمة في مناطق المحافظة.

ووجه رئيس المجلس، بحسب بيان ورد وكالة شفق نيوز، الجهات الرقابية بمتابعة أصحاب السوق السوداء، ومحاسبتهم فوراً.

وأوعز العمري بمخاطبة وزارة النفط لزيادة حصة المحافظة من البنزين إلى مليوني لتر يوميا.