العلاقات الخارجية النيابية تحذر من استهداف كربلاء

شفق نيوز- بغداد

حذر عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، مختار الموسوي، يوم الأربعاء، من تصاعد المخاطر الأمنية التي قد تطال محافظة كربلاء مع اقتراب زيارة أربعينية الإمام الحسين، مؤكداً أن المحافظة تعد "الأكثر عرضة للاستهداف" في المرحلة الحالية.

وقال الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "كربلاء هي الأكثر عرضة للخطر، لأن غاية الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات هي إفشال المشاريع الدينية والعقائدية، وفي مقدمتها زيارة الأربعين".

وأضاف أن "ردود الفعل الرسمية على الضربات الأخيرة ما زالت تقتصر على بيانات الاستنكار والإدانة، من دون وجود إجراءات عملية توازي حجم التحديات الأمنية"، مشيراً إلى أن "حماية السيادة العراقية تتطلب خطوات أكثر فاعلية".

ورأى المختار أن "الحكومة تمتلك الإمكانات الفنية والأمنية التي تمكنها من متابعة حركة الأجواء، ومن غير المعقول أن تدخل الطائرات أو المسيّرات من دون وجود معلومات مسبقة"، داعياً إلى "تعزيز التنسيق الأمني ورفع مستوى الجاهزية، ولا سيما في المحافظات التي قد تكون عرضة للاستهداف".

وأكد عضو لجنة العلاقات النيابية أن "استمرار هذه الهجمات يفرض على الجهات المعنية إعداد خطط أمنية استباقية لحماية المواطنين والزائرين، خصوصاً مع اقتراب الزيارات المليونية"، لافتاً إلى أن "المرحلة الحالية تستدعي مواقف وإجراءات واضحة تتجاوز الاكتفاء ببيانات التنديد".

يأتي ذلك، بالتزامن مع تعرض عدد من مقار هيئة الحشد الشعبي في مناطق متفرقة من العراق لهجمات وصفتها الهيئة بـ"الإرهابية"، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار مادية بعدد من مقارها.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، صباح اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 20 عنصراً من الحشد لقوا حتفهم، وأُصيب 32 آخرون، في حصيلة "غير نهائية" للهجمات التي شنّها "العدوان" الأمريكي – السعودي المشترك، والتي استهدفت مقرات هيئة الحشد الرسمية في عدد من المحافظات العراقية.