العقيلي "مطروداً" من الصدريين والدراجي يغادر منصبه امتثالاً لقرار "لم يفهم مغزاه"

شفق نيوز/ أعلن المكتب الخاص للتيار الصدري، طرد "أحمد العقيلي" من مفاصل التيار، فيما أفاد رئيس هيئة التصنيع الحربي العراقي محمد صاحب الدراجي بمغادرته المنصب امتثالاً لقرار القضاء العراقي.

وذكر المكتب في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "إستناداً إلى ثبوت الأدلة ، يعتبر المدعو (احمد العقيلي) مطروداً من جميع مفاصل ومؤسسات التيار، وذلك لاستعماله عنوان التيار الصدري في الأمور الحكومية والدوائر الرسمية والتعاملات الاقتصادية والتجارية".

وبعد تحذيرات سابقة أطلقها مكتب الصدر، تعهد أحمد العقيلي في نيسان 2020 بعدم التدخل في أي عمل خاص بالتيار سواء كان سياسياً أو اقتصادياً أو غير ذلك.

إلى ذلك أعلن رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي، مغادرته المنصب، امتثالاً لقرار القضاء العراقي، الذي قال عنه إنه "لم يفهم مغزاه".

وقال الدراجي، في تغريدة له على تويتر، "بكل شرفٍ ورضا عن نفسي وادائي الوظيفي غادرت هيئة التصنيع الحربي تنفيذا لقرار، لم أفهم مغزاه، صدر من محكمةًٍ ضد رئاسة الوزراء حول تكليفي بإدارتها".

وتابع "اتمنى من اخوتي منتسبي الهيئة إكمال ما بدأناه معاً من مشاريع لتوطين الصناعة العسكرية للحفاظ على أمن واقتصاد البلد" وفق تعبيره.

وفي الثامن من كانون الأول الجاري، تقدم نائب رئيس هيئة التصنيع الحربي العراقية، شكوى على الرئيس السابق للهيئة لعدم تنفيذه الأوامر القاضية بعزله.

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز؛ حينها، ان علي فخري عبد الحمزة تقدم بشكوى أمام المحكمة المختصة لامتناع المشكو منه محمد صاحب الدراجي عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن الغاء قرار مجلس الوزراء 133 الذي بموجبه تعيّن المشكو منه كرئيس لهيئة التصنيع الحربي.