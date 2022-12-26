العقود والمحاضرون يستبقون جلسة الحكومة الاخيرة بتظاهرات وهتافات "حقي صار التثبيت"

شفق نيوز/ تظاهر عقود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمحاضرون بالمجان لدى وزارة التربية، يوم الاثنين، للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم وصرف المستحقات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المئات من موظفي العقود في الجامعات العراقية تجمعوا، اليوم، أمام وزارة التعليم رغم الأجواء الشتوية الباردة، مطالبين مجلس الوزراء بالتصويت على تثبيتهم على الملاك الدائم. وردد المعتصمون هتافات تطالب بالتثبيت واعتباره حقاً من حقوقهم.

في السياق، تظاهر المئات من المحاضرين المجانيين في منطقة العلاوي ببغداد مطالبين ايضاً بالتثبيت على الملاك الدائم.

ويعقد مجلس الوزراء غداً الثلاثة جلسته الاخيرة في سنة 2022، فيما يتأمل العقود والمحاضرون تصويت المجلس على قرار بتثبيتهم على الملاك الدائم.