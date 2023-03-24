"العقال النجفي والعوامة" أبرز تسمياتها.. شفق نيوز تتجول في أقدم معمل بغدادي لصناعة الداطلي (صور)

شفق نيوز / تعد حلوى (الداطلي) من أقدم الحلويات الشعبية التي يقبل عليها المواطنون خصوصاً في أوقات المناسبات والاحتفالات، ولهذه الحلوى المميزة لدى العراقيين أنواع متعددة.

بين منطقة الكفاح والصدرية، وسط بغداد، يقع معمل (علي عوامة)، وهو صاحب أقدم معمل لتصنيع (الداطلي) في بغداد، كاميرا وكالة شفق نيوز تجولت في أرجاء معمله ووثقت كيفية تصنيع هذا النوع من الحلوى.

ويقول الرجل الستيني لوكالة شفق نيوز إن "الداطلي يعد من الحلويات الشعبية وهناك اقبال واسع عليه خصوصا في شهر رمضان المبارك".

ويضيف الرجل أن "هناك عدداً من الأنواع لحلوى الداطلي وهي العقال النجفي، والعوامة، والباميا الناعمة ولكل منها عملها الخاص ومكوناتها"، مبينا أنه اشتهر باسمه الحالي لـ"خبرته في صناعة الداطلي من نوع العوامة".

ويتابع عوامة قائلا إن "المكونات العامة لعجينة الداطلي هي النشاء والشيرة والطحين والسكر والزيت لكن لكل نوع منها طريقته الخاصة واضافاته ضمن المكونات".