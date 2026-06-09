العفو العام يطوي ملف "غرق عبّارة الموصل".. الإفراج عن نوفل العاكوب

شفق نيوز- نينوى

أكد محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب، اليوم الثلاثاء، الإفراج عنه بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بملف غرق العبارة في مدينة الموصل.

وقال العاكوب، لوكالة شفق نيوز، إن "الإفراج عنه تم اليوم بعد استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة"، مبيناً أن "القضاء كان قد أصدر قراراً بالإفراج عنه سابقاً، إلا أن بعض الإجراءات القانونية والإدارية استوجبت استكمالها قبل تنفيذ قرار إطلاق سراحه".

وأضاف أن "الإجراءات اكتملت بصورة رسمية، ما أفضى إلى إطلاق سراحه اليوم".

يذكر أن مصدراً في محافظة نينوى قد أفاد، في نيسان الماضي، بالافراج عن محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب، بعد سنوات من توقيفه على خلفية قضايا تتعلق بالفساد وهدر المال العام، وذلك بعد شموله بقانون العفو العام.

ويُعد العاكوب أحد وجهاء عشيرة البو حمد، وقد شغل منصب محافظ نينوى قبل إعفائه على خلفية تداعيات حادثة غرق العبّارة في مدينة الموصل عام 2019.

وفي 21 آذار 2019 انقلبت عبارة سياحية، كانت تنقل عوائل إلى جزيرة أم الربيعين السياحية وسط نهر دجلة في منطقة الغابات في الموصل، وقد واجهت الشرطة النهرية في وقتها صعوبات في إنقاذ الغرقى بسبب سرعة جريان المياه وارتفاع منسوبها.

وكانت هيئة النزاهة العراقية أعلنت في أكتوبر من العام 2020 تنفيذ أمر قبض بحق نوفل حمادي العاكوب محافظ نينوى الأسبق، مبينةً أن تنفيذ الأمر جاء بعد استحصال موافقة المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بالمحافظة.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، بأن ملاكاتها في محافظة نينوى تمكّنت من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المحافظ الأسبق والذي صدر استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983 من الهيئة التحقيقية القضائية المؤلفة بموجب الأمر 126 لسنة 2020 الخاصة بالنظر بقضايا الفساد الكبرى.