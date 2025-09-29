العفو العام يحرر 9410 نزلاء في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة العدل العراقية، يوم الاثنين، إطلاق سراح 9410 نزلاء منذ تطبيق قانون العفو العام في بغداد والمحافظات.

وأكدت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "تسهيل وتسريع إجراءات تطبيق قانون العفو العام وفقا لتوجيهات وزيرها، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية اللازمة وصدور قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية".

وأضافت أن "عملية الإفراج تمثّل ثمرةً لجهود استثنائية قامت بها دائرة الإصلاح العراقية واللجان القانونية المختصة، وبالتنسيق المباشر مع مجلس القضاء الأعلى، لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة بدقة ووفقًا لأحكام قانون العفو العام".

وشرعت المحاكم في محافظات العراق اعتبارا من 6 شباط 2025، بتنفيذ تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى.

ووجه رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان مطلع العام 2025، بالعمل بقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المقر من قبل مجلس النواب.