العفو العام.. أكثر من 31 ألف إطلاق سراح و27 مليار دينار مبالغ مستردة

شفق نيوز– بغداد

كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، عن إحصائية جديدة خاصة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل.

وبحسب بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، بلغ العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون 31,452 شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابياً إلى 128,936 شخصاً.

أما المبالغ المستردة، فقد بلغ مجموعها 27,808,576,458 ديناراً عراقياً.