العفو العام في 5 أيام.. 1534 مفرجاً و3.5 مليارات دينار مستردة

شفق نيوز/ كشف مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، عن إحصائية جديدة خاصة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل، للفترة من 25 آيار 2025 حتى 29 آيار 2025 في عموم البلاد.

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، بلغ عدد المفرج عنهم المشمولين بموجب القانون من الموقوفين والمحكومين في السجون ومراكز التوقيف في جميع المحافظات، 1,534 شخصًا، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض والمكلفين والمحكومين غيابيًا إلى 5,896 شخصًا.

أما المبالغ المستردة خلال الفترة المذكورة فبلغت 3,494,402,206 (ثلاثة مليارات وأربعمائة وأربعة وتسعون مليونًا وأربعمائة وألفًا ومئتان وستة) دينار عراقي.

ويشار إلى أنه بعد إضافة هذه الأرقام إلى ما تم الإعلان عنه بتاريخ 22 مايو 2025، يكون مجموع المشمولين بموجب القانون والمفرج عنهم من السجون ومراكز التوقيف 24,754 شخصًا، فيما بلغ مجموع المتهمين المشمولين الصادرة بحقهم مذكرات قبض أو استقدام، أو المكلفين، أو الصادرة بحقهم أحكام غيابية 111,017 شخصًا.

أما المبالغ المستردة، فقد بلغ مجموعها 20,148,150,798 (عشرون مليارًا ومائة وثمانية وأربعون مليونًا ومائة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثمانية وتسعون) دينارًا عراقيًا.