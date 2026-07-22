العظيم تطالب بإنهاء "نزيف الدهس" على طريق بغداد – كركوك

شفق نيوز - ديالى

حذر مدير ناحية العظيم في محافظة ديالى، نبيل العبيدي، يوم الأربعاء، من استمرار تكرار حوادث الدهس على الطريق الدولي بغداد – كركوك المار عبر مركز الناحية، مؤكدا أن غياب جسور المشاة بات يشكل خطرا يوميا على حياة المواطنين، ولا سيما طلبة المدارس.

وقال العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "الطريق الاستراتيجي يخترق مركز ناحية العظيم، ما يتسبب بتكرار حوادث الدهس بشكل شبه يومي، خصوصا خلال أوقات الدوام الرسمي، مع اضطرار المواطنين والطلبة إلى عبور الطريق بين جانبيه في ظل عدم وجود جسور للمشاة".

وأضاف أن "إدارة الناحية رفعت أكثر من طلب إلى الجهات المعنية لإنشاء جسرين للمشاة في مواقع تشهد كثافة في حركة العابرين، إلا أن المشروع مهمل حتى الآن بسبب غياب التخصيصات المالية والسيولة اللازمة لتنفيذه".

وأكد العبيدي أن "استمرار تأخير إنشاء جسور للمشاة في العظيم يفاقم المخاطر ويعرض حياة السكان للخطر"، داعيا الحكومة والجهات المختصة إلى "الإسراع بتوفير التمويل اللازم وإنشاء الجسرين للحد من الحوادث وحماية أرواح المواطنين".

وشدد على أن "الناحية تحتاج إلى معالجة عاجلة لهذا الملف، في ظل التحذيرات المتكررة من تزايد حوادث الدهس على الطريق الذي يعد من أكثر الطرق حيوية في البلاد، ويشهد حركة مركبات كثيفة وسريعة على مدار الساعة".