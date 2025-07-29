العطواني يباشر مهامه محافظاً لبغداد: سنعالج "الاخفاقات الماضية"

بغداد- شفق نيوز

اعلن محافظ بغداد الجديد عطوان العطواني، يوم الثلاثاء، مباشرته بمهام عمله الجديد، مؤكدا انه بصدد تشكيل فريق عمل لانجاز المشاريع الخدمية.

وقال العطواني في تصريح نشره اعلام المحافظة واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "تم وضع سياسة تكامل بين السلطة الرقابية ومحافظة بغداد، وخطة لمتابعة المشاريع في اطراف بغداد، لمعالجة اخفاقات المرحلة الماضية".

واضاف: "سنشكل فريق عمل بين المحافظة والمجلس للاهتمام بالمشاريع التي على وشك ان تنجز"، مشددا على ضرورة "الارتقاء بالخدمات في العاصمة".

وأصدر رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الثلاثاء، مرسوماً جمهورياً بتعيين عطوان العطواني محافظاً لبغداد، كما وصادق رئيس الجمهورية في وقت سابق، على إحالة المحافظ السابق عبد المطلب العلوي الى التقاعد.