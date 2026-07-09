العطش يهدد 95 قرية في كركوك يسكنها 32 ألف نسمة

شفق نيوز- كركوك

كشفت مديرية ناحية الرشاد (40 كيلومتراً جنوب غربي محافظة كركوك)، عن أزمة متفاقمة في توفير مياه الشرب، تهدد نحو 95 قرية يقطنها أكثر من 32 ألف نسمة، فضلاً عن تعرض ما يقارب 132 ألف رأس من الأغنام وأعداد كبيرة من الأبقار والمواشي لخطر العطش.

وقال مدير ناحية الرشاد، موفق نوري، لوكالة شفق نيوز، إن "جميع القرى تعاني من انخفاض كبير في كميات المياه الواصلة إليها، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للأهالي وعلى النشاط الزراعي والثروة الحيوانية".

وحذر من نفوق أعداد من المواشي أو اضطرار المربين إلى بيعها بأسعار متدنية، ويؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة، فضلاً عن تأثيره المباشر في الأمن الغذائي لسكان المنطقة.

وأشار مدير الناحية إلى أن "من أبرز أسباب الأزمة قلة كميات مادة الكاز المخصصة لتشغيل مشاريع المياه"، موضحاً أن "مديرية ماء كركوك تواجه صعوبات في توفير الوقود نتيجة عدم إقرار الموازنة العامة وقلة التخصيصات المالية، وهو ما انعكس سلباً على ساعات تشغيل المشاريع ومحطات الضخ".

ولفت إلى أن "التجاوزات الحاصلة على خط نقل المياه الممتد من منطقة ملا عبد الله باتجاه مريم بيك أسهمت أيضاً في تفاقم الأزمة"، مبيناً أن "الخط يغذي مشاريع ماء الرشاد التي لا تقتصر خدماتها على الناحية، وإنما تزود كذلك قرى تابعة لناحيتي تازة والرياض، في حين تكون قرى الرشاد آخر المستفيدين من المياه، ما يؤدي إلى انخفاض الحصص المائية الواصلة إليها".

وأكد نوري أن "قراراً مشتركاً اتخذته مديرية الموارد المائية ومديرية كهرباء كركوك بقطع خط الكهرباء (33 ك.ف) الخاص بخط الري، والذي كان يغذي مشاريع ماء الرشاد، أدى إلى توقف أجزاء من المنظومة المائية"، مبيناً أن "مشروعي ماء الرشاد (1) و(2) يفتقران أيضاً إلى خط كهرباء للطوارئ، الأمر الذي يجعل أي انقطاع للتيار الكهربائي سبباً مباشراً لتوقف ضخ المياه عن عشرات القرى".

وأوضح أن "الإدارة المحلية لجأت إلى حلول مؤقتة للتخفيف من معاناة السكان، من بينها تشغيل ستة صهاريج لنقل مياه الشرب إلى القرى الأكثر تضرراً، إلا أن هذه الإجراءات لا تلبي الاحتياجات الفعلية للسكان، ولا يمكن الاعتماد عليها كحل دائم في ظل اتساع رقعة المناطق المتضررة".

وكشف نوري أن "الإدارة المحلية قامت بنصب 230 وحدة لتصفية المياه في منازل العائلات المتعففة"، مبيناً أن "هذه الوحدات تعمل على تنقية المياه وجعلها صالحة للشرب، بهدف الحد من المخاطر الصحية الناجمة عن استخدام المياه غير المعالجة".

ودعا الحكومة الاتحادية وحكومة كركوك إلى "توفير التخصيصات المالية اللازمة، وإعادة تشغيل مشاريع المياه، ومعالجة التجاوزات على خطوط النقل، وإنشاء خط كهرباء للطوارئ لضمان استمرارية عمل مشاريع الماء".