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العطش يهدد سكان 15 قرية في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-29T12:35:21+0000
العطش يهدد سكان 15 قرية في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، يوم الثلاثاء، بأن 15 قرية في ناحية المنصورية مهددة بالنزوح بسبب الجفاف وانعدام ماء الشرب.

وقال عضو مجلس المحافظة السابق كريم الجبوري، لوكالة شفق نيوز، ان مشاريع المياه في عدة قرى من ناحية المنصورية، 45 كم شمال شرق بعقوبة، متوقفة منذ 10 أيام بسبب انقطاع وجفاف مياه نهري (شروين والشوهاني) ورفض الموارد المائية إطلاق المياه لأسباب مجهولة.

وطالب الجبوري السلطات والجهات المعنية بإيجاد حلول عاجلة لمأساة القرى التي تعاني العطش والجفاف وبخلاف ذلك ستضطر 13 إلى 15 قرية للنزوح من مناطقها هربا من كوارث عديدة.

وتعاني ديالى أسوء وأشد أزمة جفاف في تاريخها بسبب انعدام الأمطار ونفاد المخزون المائي وقطع الانهر والجداول  النابعة من دول الجوار تركيا وايران.

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