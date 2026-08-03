العطش يضرب 40 قرية جنوب ديالى ومطالبات عاجلة بإنقاذ نهر خريسان

شفق نيوز- ديالى

كشف عضو مجلس محافظة ديالى، نزار اللهيبي، يوم الاثنين، عن معاناة نحو 40 قرية في المناطق الواقعة جنوبي ناحية بهرز من شحٍّ حاد في المياه، داعياً إلى الإسراع بحسم ملف كري نهر خريسان لضمان وصول المياه إليها.

وقال اللهيبي، لوكالة شفق نيوز، إن "نحو 40 قرية جنوبي ناحية بهرز، في محافظة ديالى، تعاني من العطش نتيجة الجفاف والتجاوزات على الأنهر والجداول المغذية للمنطقة، ابتداءً من ناظم الصدور وصولاً إلى بهرز"، مبيناً أن "المياه تصل حالياً إلى مركز الناحية فقط، فيما تبقى القرى الواقعة جنوبها من دون حصص مائية كافية".

وأضاف أن "أهالي تلك القرى باتوا يعتمدون بصورة شبه كاملة على الآبار لتأمين احتياجاتهم اليومية، في ظل استمرار شح المياه وعدم وصول الإطلاقات المائية إلى مناطقهم".

وأشار اللهيبي، إلى أن "هناك اتفاقاً مع وزارة الموارد المائية على كري نهر خريسان بالكامل، بما يضمن انسيابية المياه ووصولها إلى الأراضي والقرى المتضررة خلال الموسم المقبل".

ودعا عضو مجلس المحافظة، الجهات المعنية إلى "الإسراع في استكمال إجراءات كري النهر وتنفيذها قبل حلول الموسم المقبل، ووضع معالجة جذرية لمشكلة الجفاف التي تهدد سكان قرى بهرز وأراضيهم الزراعية".

وشهدت محافظة ديالى تحسناً مائياً ملحوظاً مؤخراً ساهم في إنعاش بعض مناطقها بعد سنوات من الجفاف القاسي، أبرزها انتعاش بساتين مندلي لأول مرة منذ 25 عاماً بفضل الإطلاقات المائية الحدودية، وعودة المسطحات الرطبة وظهور حيوانات نادرة في مناطق الشريط الحدودي.