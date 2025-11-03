العطش يضرب قرية جنوبي العراق.. والسلطات تتدخل بحفر آبار إنقاذ

شفق نيوز– ميسان

اضطرت قرية البغيلات النائية ضمن قضاء الكميت في محافظة ميسان جنوبي العراق، إلى إطلاق استغاثة عاجلة بسبب الجفاف الذي يهدد استقرار سكانها، ما دفع الهيئة العامة للمياه الجوفية التابعة لوزارة الموارد المائية، إلى تنفيذ حملة طارئة لحفر وتشغيل مجموعة من الآبار لتأمين مياه الشرب والاستخدام اليومي للأهالي.

وقالت الهيئة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها الحقلية في فرع ميسان باشرت بحفر 22 بئراً في القرية الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر عن مركز المحافظة، بهدف توفير المياه الجوفية لسكانها واستخدامها في الشرب وإرواء الحيوانات وتلبية الاحتياجات المنزلية.

وأوضح مدير فرع ميسان فاضل قاسم جبار، أن الحملة تأتي استجابة لتوجيهات وزارية عاجلة، مشيراً إلى أن القرية تواجه جفافاً ناتجاً عن قلة الواردات المائية من دول الجوار والتغيرات المناخية وشحّ الأمطار، ما تسبب في تراجع مصادر المياه بنسب متفاوتة بين المناطق، خصوصاً النائية منها.

وأكد أن فرق الهيئة تواصل جهودها لمواجهة أزمة الشحّة المائية في ظل تزايد تأثيرات الجفاف.

وأعرب أهالي القرية عن شكرهم للفرق الميدانية بعد تشغيل الآبار، مؤكدين أنهم يعتمدون على هذه المياه في رعي الحيوانات ومستلزمات الحياة اليومية، وهو ما يمنحهم فرصة للبقاء في قريتهم بدلاً من الهجرة القسرية.