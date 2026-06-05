العطش يضرب الحبانية.. الأهالي بلا مياه منذ يومين

شفق نيوز- الأنبار

وجّه أهالي عشيرة كرطان في مجمع قرى الحبانية بناحية السلام (جزيرة الخالدية) بمحافظة الأنبار، يوم الجمعة، مناشدة عاجلة إلى محافظ الأنبار ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة، مطالبين بالتدخل الفوري لمعالجة أزمة انقطاع مياه الشرب عن المنطقة.

وأكد الأهالي في مناشدتهم، أن مناطقهم تشهد انقطاعاً تاماً لمياه الشرب منذ يومين، ما تسبب بمعاناة كبيرة لآلاف العائلات، ولا سيما الأطفال وكبار السن، في ظل الحاجة المستمرة للمياه، مشيرين إلى أن منطقة طريق المضيف والمناطق المحيطة بها من أكثر المناطق المتضررة.

ودعا الأهالي، الجهات المعنية إلى "توجيه دوائر الماء في المحافظة لإعادة ضخ المياه ومعالجة أسباب الانقطاع بأسرع وقت ممكن"، مؤكدين أن "الأزمة وضعت السكان في ظروف إنسانية صعبة تتطلب استجابة عاجلة".

وفي وقت أعلنت الدوائر الخدمية والأمنية في قضاء القائم غرب محافظة الانبار، الأسبوع الماضي، حالة الاستنفار التام على خلفية ورود معلومات عن إطلاق كميات كبيرة من المياه من سد الطبقة في سوريا وتسببه بارتفاع في مناسيب نهر الفرات.

وكانت السلطات السورية قد أكدت، أن فرق الاستجابة الحكومية تواجه تحديات غير مسبوقة في التعامل مع ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية تتداخل فيها عوامل جغرافية ولوجستية وبنيوية وإنسانية معقدة، فيما تبقى الأولوية القصوى حماية أرواح الأهالي.