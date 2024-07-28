طلبة جامعيون يحتجون أمام التعليم العراقية ويتحصلون على "عصي كهربائية".. فيديو

شفق نيوز/ نظم طلبة الجامعات العراقية، يوم الاحد، تظاهرة أمام مبنى وزارة التعليم العالي وسط العاصمة بغداد، مطالبين بتوسيع المقاعد الدراسية وإدراج احتساب السعي.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن التظاهرة تطورت للاحتكاك بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب إلى استخدام العصي الكهربائية والضرب.

وقال أحد المتظاهرين، إن "هذه أكبر تظاهرة تشهدها وزارة التعليم العالي من قبل طلبة الجامعات الحكومية والأهلية، حيث يطالبون بحقوقهم المشروعة في احتساب السعي".

وأضاف، "لكن من المؤسف أن نرى قوات مكافحة الشغب تلاحق طلبة المجموعة الطبية في الشوارع والأزقة وتستخدم عصي الكهرباء والضرب، رغم أن الطلبة جاءوا بنوايا سلمية للغاية".

وأكد قائلا "نعلم أن وزير التعليم لن يقبل بهذا الوضع"، داعيا "لأن يصدر أمراً وزارياً عاجلاً خلال الساعات القادمة لضمان مصلحة الطلبة ونجاحهم ومستقبلهم".

من جانبه، قال مصدر في الوزارة، إن "الامتحان الوزاري الذي خاضوه الطلبة لا يجامل ولا يراعي الظروف الشخصية، مما أدى إلى ظهور النتائج الحقيقية بوضوح، حيث سجلت معدلات رسوب مرتفعة، خاصة في الكليات الأهلية".واشار إلى أن "الطلاب يطالبون باحتساب درجات السعي، لأن الامتحان الوزاري يشابه الامتحانات العامة للمرحلة الاعدادية من حيث الصعوبة والتقييم، ويعتمد على أداء الطالب ودفتره الامتحاني والمصحح."