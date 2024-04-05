العشرات يحيون ذكرى "يوم القدس" في شوارع كركوك

شفق نيوز/ أحيا العشرات من مكونات أهالي كركوك، يوم الجمعة، مسيرة وسط المدينة في ذكرى "يوم القدس".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من مكونات كركوك تجمعت بساحة الشهداء في حي تسعين وسط كركوك، إحياءً لذكرى يوم القدس الذي يقام في آخر يوم جمعة من شهر رمضان كل عام، وشارك في المسيرة قوة تابعة للحشد الشعبي محور الشمال.

وأضاف أن الحدث شهد إجراءات أمنية مشددة وقطعاً للطريق ورسم أعلام أمريكا وإسرائيل في الشوارع والمرور عليها.

ويوم القدس العالمي أو اليوم الدولي لمدينة القدس، يجري إحياؤه في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في كل عام، هو حدث سنوي يعارض احتلال إسرائيل للقدس عاصمة فلسطين، ويجري فيه حشد وإقامة التظاهرات في بعض الدول العربية والإسلامية.