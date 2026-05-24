العشرات يتظاهرون أمام محافظة بغداد اعتراضاً على نتائج العقود

شفق نيوز- بغداد

تجمع العشرات من المعترضين على نتائج التعيينات الخاصة بعقود محافظة بغداد، يوم الأحد، أمام مبنى المحافظة، للمطالبة بإعادة النظر في ملفاتهم وإنصاف المتضررين ممن يؤكدون وجود اعتراضات على نتائج القبول.

وشهد محيط مبنى المحافظة وقفة احتجاجية رفع خلالها المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تطالب الجهات المعنية بإعادة تدقيق نتائج العقود ومراجعة الاعتراضات المقدمة، مؤكدين وجود متقدمين يرون أنهم تعرضوا للغبن في إجراءات الاختيار.

وقال عدد من المحتجين لوكالة شفق نيوز، إن "نحو 317 معترضاً تقدموا باعتراضات على النتائج المعلنة"، داعين إلى "اعتماد مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، والإسراع بحسم الملفات وفق الأطر القانونية".

وأكد المتظاهرون أن "تحركهم يأتي للمطالبة بإنصاف المتضررين وتوضيح آليات المفاضلة والقبول، مشددين على ضرورة إعادة النظر في الاعتراضات المقدمة بما يضمن حقوق المتقدمين".