العشرات يتظاهرون للمطالبة بفرص عمل في ذي قار.. صور

شفق نيوز/ خرج العشرات من المعتصمين أمام شركة نفط ذي قار، يوم الأربعاء، بتظاهرة أمام مبنى المحافظة للمطالبة بتوفير فرص عمل.

ومنذ قرابة عام، هناك اعتصام مفتوح أمام شركة نفط ذي قار بمدينة الناصرية، إذ تلتحق وجبات جديدة من العاطلين عن العمل بالاعتصام كلما جرى توفير فرص لزملائهم المعتصمين هناك.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز في الناصرية بأن العشرات من المعتصمين أمام الشركة توجهوا إلى ساحة الحبوبي ومنها إلى أمام مبنى ديوان المحافظة.

وقطع المحتجون، وغالبيتهم من خريجي الجامعات والمعاهد، شارع الإمام علي وسط مدينة الناصرية للمطالبة بتوفير فرص عمل.

ويعد توفير فرص عمل من أبرز مطالب احتجاجات شعبية عارمة والمعروفة باسم "انتفاضة تشرين" انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩ وأطاحت بحكومة عادل عبد المهدي.

ويبدو أن القطاع الحكومي لا يتحمل المزيد من التعيينات نظراً لعدم وجود غطاء مالي بفعل الأزمة الاقتصادية إلى جانب تخمة الموظفين والعاملين في هذا القطاع.

كما أن فرص العمل في القطاع الخاص محدودة، وتتركز في الغالب بقطاع النفط الحيوي.