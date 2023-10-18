العشرات يتظاهرون قرب "معلق بغداد" تنديداً بإسرائيل ودعماً لفلسطين

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من أنصار الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، بالقرب من الجسر المعلق وسط بغداد تأييداً لفلسطين وتنديداً بالهجمات الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن نحو 100- 200 شخص من أنصار الإطار التنسيقي ومقربين من الفصائل المسلحة تظاهروا، مساء اليوم، قرب الطريق المؤدي الى الجسر المعلق بمنطقة الكرادة، وسط بغداد، تأييداً لفلسطين ورفضاً للحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف أن المتظاهرين رفعوا الأعلام الفلسطينية ونددوا بالهجمات الإسرائيلية وأبرزها قصف مستشفى المعمداني في غزة، مبيناً أن القوات الأمنية انتشرت بشكل مكثف عند جسر المعلق والطريق المؤدي إليه، فيما قامت بقطع الطريق المؤدي الجسر من جهة ساحة الحرية، وسط العاصمة بغداد.

وانتشرت دعوة لتظاهرة مقبلة يوم الجمعة المقبل يعتقد أنها تابعة لجهات مقربة من الفصائل المسلحة والإطار التنسيقي من أجل نصرة القضية الفلسطينية التي تتصاعد أحداثها في غزة بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري وما تلاها من أحداث كان أبرزها قصف المستشفى المعمداني على يد القوات الإسرائيلية ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا أبرزهم الأطفال.