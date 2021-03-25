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العشرات يتظاهرون في واسط للمطالبة بتغيير سعر صرف الدولار

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-25T15:13:16+0000
العشرات يتظاهرون في واسط للمطالبة بتغيير سعر صرف الدولار

شفق نيوز / تظاهر العشرات من أهالي محافظة واسط، يوم الخميس، للمطالبة بإعادة سعر صرف الدولار إلى 120 ألف دينار لكل مئة دولار.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "العشرات من أبناء محافظة واسط، تظاهروا عصر اليوم، للمطالبة بإقرار الموازنة وإرجاع سعر الصرف إلى 120 ألف دينار".

وأضاف أن "المتظاهرين طالبوا أيضا بتوفير مفردات البطاقة التموينية وإيقاف الجباية وتقليل الضرائب".

وكان البنك المركزي العراقي قد رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار بمقدار نحو 20 في المئة أواخر العام الماضي، في مسعى لتوفير سيولة لمواجهة الأزمة المالية الناجمة عن تراجع أسعار النفط.

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