العشرات يتظاهرون ضد حظر التجوال في بغداد.. صور

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من سكان العاصمة بغداد، مساء الثلاثاء، للمطالبة بإلغاء حظر التجوال الجزئي المفروض في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا.

وخرج العشرات من أهالي منطقة الكاظمية إلى الشوارع، مطالبين بإلغاء الحظر الجزئي المفروض في بغداد وبقية محافظات البلاد باستثناء إقليم كوردستان.

كما طالب المحتجون بعدم تطبيق الحظر الكلي الذي اوصت به وزارة الصحة لأنه سيترك تأثيراً سلبياً على أوضاعهم المعيشية.

ويسري حظر تجوال جزئي في البلاد لغاية الخميس المقبل، وسط ترجيحات بتمديده أو فرض حظر تجوال شامل لمدة أسبوع على الأقل.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية يوم غد لحسم هذا الموضوع.