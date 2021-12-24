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العشرات يتجمعون في ساحة الفردوس للحيلولة دون رفع صورة المهندس

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-24T20:06:37+0000
العشرات يتجمعون في ساحة الفردوس للحيلولة دون رفع صورة المهندس

شفق نيوز/ تجمع العشرات من انصار الحشد الشعبي والفصائل الشيعية، يوم الجمعة، في ياحة الفردوس وسط العاصمة بغداد للحيلولة دون رفع صورة لمعاون رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أعداداً كبيرة توافدت الى الساحة بعد ورود انباء تفيد برفع صورة للمهندس من الساحة وتم قطع الساحة بشكل جزئي.

واشار مراسلنا الى عدم وجود اي تقدم او اقتحام لبوابة الخضراء من جهة التخطيط، موضحا أن ما يحدث الآن في البوابة هو تجمع للمعتصمين الرافضين لنتائج الانتخابات تضامنا مع المتجمعين في ساحة الفردوس.

وأظهر مقطعان مصوران نشرتهما صفحات مقربة من الفصائل الشيعية أشخاصا مسلحين يتوجهون إلى الساحة ويتوعدون باستخدام السلاح.

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