العشرات من "أنصار الفصائل" يقتحمون مكتب MBC في بغداد (فيديو)

العشرات من "أنصار الفصائل" يقتحمون مكتب MBC في بغداد (فيديو)
2024-10-18T23:09:24+00:00

شفق نيوز/ اقتحم العشرات من أنصار الفصائل المسلحة، فجر السبت، مكتب محطة MBC السعودية في حي الجامعة بالعاصمة العراقية بغداد، وذلك احتجاجاً على تقرير تلفزيوني بثته المجموعة الإخبارية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحتجين اعتبروا أن التقرير أساء إلى قادة الفصائل المسلحة وما يعرف بـ"محور المقاومة"، مما أثار موجة غضب واستنكار في صفوفهم.

وقام المحتجون، الذين رفعوا شعارات منددة بالمحطة، باقتحام الباحة الخارجية للمبنى، وتعليق اعلام للفصائل المسلحة.

وتأتي هذه التطورات في ظل توترات متزايدة في المنطقة بخاصة مع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، وحزب الله في لبنان.

العشرات من "أنصار الفصائل" يقتحمون مكتب MBC في بغداد (فيديو)

فيديو 1

العشرات من "أنصار الفصائل" يقتحمون مكتب MBC في بغداد (فيديو)

فيديو 2

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