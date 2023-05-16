العشرات من عقود وزارة الكهرباء يتظاهرون وسط بغداد

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من موظفي عقود وزارة الكهرباء يوم الثلاثاء، أمام البرلمان للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم.

وقال احد المتظاهرين ويدعى محمد سلام في حديث لوكالة شفق نيوز؛ "اننا من موظفي عقود وزارة الكهرباء تظاهرنا اليوم امام مجلس الوزراء للمطالبة بتثبيتنا على الملاك الدائم"، مبينا ان "مجلس الوزراء سبق وان اصدر تعميما بوجوب تثبيت اصحاب العقود على الملاك الدائم إلا أنه لم يتم تثبيتنا لغاية الان".

وكان مجلس الوزراء قد قرر في كانون الثاني 2023 الموافقة على استحداث وزارة المالية العناوين والدرجات الوظيفية ضمن موازنة الدوائر والتشكيلات، بشأن تثبيت العقود للمحاضرين والإداريين والمتعاقدين قبل 2 تشرين الأول 2019 في الملاك الدائم.

واضاف سلام؛ ان "مماطلة الحكومة والبرلمان وتسويف مطالبنا فاننا سوف نستمر بهذه التظاهرات والتصعيد"، مشيرا الى أن "هناك تجاهلا متعمدا من قبل البرلمان لمطالبنا بعد إدراج التخصيصات بالموازنة".