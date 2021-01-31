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العشرات من سائقي الشاحنات يقطعون طريق الموصل – اربيل

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-31T09:15:06+0000
العشرات من سائقي الشاحنات يقطعون طريق الموصل – اربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الاحد بقطع العشرات من سائقي الشاحنات طريق الموصل – اربيل الرئيس.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان قطع الطريق جاء إحتجاجاً على اجبار السائقين على إيقاف شاحناتهم داخل احدى الساحات التي تم انشاؤها قرب السيطرة وجباية مبلغ مالي قده 5000 دينار مقابل ذلك

وقد شُيدت هذه الساحة بعد قرار منع دخول الشاحنات الى المدينة منذ الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة الرابعة مساءً بقرار من محافظ نينوى لتخفيف الزخم المروري داخل شوارع الموصل.

وقال مراسلنا في محافظة نينوى ان السائقين المحتجين طالبوا بانشاء ساحة عامة لا يتم فيها جباية المبالغ المالية منهم مقابل وقوفهم فيها.

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