العشرات من الخريجين يغلقون طريقاً حيوياً للحقول النفطية بالبصرة (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

قطع العشرات من الخريجين، يوم الأحد، طريق مدخل منطقة البرجسية النفطية في البصرة، مطالبين بتثبيتهم على قرار 315 واستثنائهم من تعليمات الموازنات الثلاث.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين اكدوا ضرورة تنفيذ قرار 315 وتثبيتهم في الشركات النفطية على الملاك الدائم، وطالبوا رئاسة الوزراء ووزارة النفط بقبول مطالبهم بإكمال ملف تثبيتهم في وزارتي النفط والمالية.

وغالباً ما تشهد الحقول النفطية في البصرة تظاهرات للمطالبة بالتعيينات وتحسين الخدمات وتشغيل اهالي المحافظة من الخريجين والشباب في الوظائف الحكومية والشركات النفطية.